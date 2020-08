Leitor cobra recursos para Minas

Ivan print

Itabira – MG





"Minas Gerais é o estado que só contribui e não recebe nada em troca. Suas riquezas minerais geram milhares de empregos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. O estado de Minas Gerais, que só contribui, não consegue duplicar as BRs 040 e 381; construir o Rodoanel; revitalizar o Anel Rodoviário e expandir o metrô. Novela que passa de 30 anos. No estado que só contribui, todos os investimentos industriais prometidos pelo PT foram desviados para outros estados. Uma refinaria de petróleo foi construída em estado vizinho para abastecer parte do estado que só contribui, quando deveria ter sido construída aqui. O estado que só contribui é responsável pelo movimento de cinco portos no país. O estado que só contribui vai comemorar mais um ano de investimento zero. Imaginem o que seria de nós, mineiros, se não fosse o solo cobiçado do estado que só contribui."