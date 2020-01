Cultura e educação em agonia

José Pedro Naisser

Curitiba





“Mais uma vez, o Brasil virou notícia em nível mundial, desta vez pela Cultura, onde o ex-secretário Roberto Alvin usou o discurso de Joseph Goebbels para o lançamento de um prêmio do governo no setor de artes. Por ironia do destino, o presidente Bolsonaro, um dia antes, numa live, disse que o Roberto Alvim era o melhor secretário da Cultura, um tiro pela culatra.

O secretário usou o discurso de Joseph Goebbles, com música de fundo de Richard Wagner, para impressionar o presidente, dizendo que a arte brasileira seria heroica na próxima década. Virou, no ditado popular, o feitiço contra o feiticeiro, um tiro na barriga de Bolsonaro, além da facada do Adélio. O presidente teve que demiti-lo de imediato. Lamentavelmente, o Brasil sofre com a falta de cultura e a educaçao, nela ficamos em último lugar no Pisa. Lamentavelmente, no governo do Lula tambem usaram Joseph Goebbels: ‘Uma mentira repetida mil vezes contra o povo, torna-se verdade’. Os dois governos usaram o copia e cola. Lamentável tudo isso contra o sofrido povo brasileiro.”