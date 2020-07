Reconhecimento da ciência

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O estado de Minas Gerais tem o mesmo número de óbitos por milhão que a Dinamarca, por COVID-19. Os números do estado da Bahia são semelhantes aos da Bolívia. O estado do Ceará apresenta 812 mortes por milhão de habitantes, enquanto a média brasileira é de 396. As vacinas desenvolvidas pela Pfizer e Sinovac serão testadas no Brasil. A população aguarda, ansiosamente, a disponibilização desses antivírus para voltar à vida normal. O ano letivo dos estudantes foi muito prejudicado, assim como o comércio e as indústrias. O vírus está deixando um rastro de 636 mil mortos em todo o mundo e um prejuízo incalculável. Foi necessário um evento dessa natureza para que os cientistas e médicos recebessem o merecido reconhecimento."