Críticas à postura dos que governam

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"O líder petista permaneceu no poder durante 13 anos. Foi um desastre seus quatro mandatos (mandou nos de Dilma). Governou muito mais para países socialistas do que para o nosso Brasil. O caixa do BDNES e a Petrobras ficaram quase no zero. Não houve qualquer interferência nesse período que pusesse fim na desastrosa governança. É fácil interpretar o porquê das nomeações para os principais cargos do país. Sabedores de suas falcatruas, ‘escondem-se’ nas costas de seus nomeados na cerreza da impunidade. O Congresso, junto com o STF – justo os nomeados como seus defensores –, estão alterando a 'coitada' da Constituição, novamente, impedindo o governo de fazer essas nomeações. Se não mais acreditamos nesses 'afilhados' encaixados nos postos mais importantes, pois agem como escudeiros do mal, podemos ter a certeza de que, passando as indicações sob os congressistas, a 'pouca vergonha' será aumentada pelo desinteresse do país."