Artistas continuam difundindo sua arte

Eduardo Martins Cardoso

Belo Horizonte





"Taylor Swift, um dos maiores nomes da música atualmente, anunciou em suas redes sociais, de surpresa, o lançamento de seu oitavo álbum de estúdio, Folklore, com 16 músicas e oito versões físicas diferentes. A cantora explicou que escreveu, produziu e gravou o álbum enquanto estava em isolamento, com ajuda de uma equipe pequena de pessoas que colaboraram com o projeto, e disse, ainda, que em outros tempos ela teria pensado em qual seria o momento perfeito para lançar o álbum, mas agora que nada é garantido ela só quer compartilhar com os fãs algo que ela fez com muito amor. No mundo todo, artistas têm se reinventado e encontrado formas de escrever, produzir, gravar e divulgar suas artes nesses tempos de pandemia e quarentena, Charli XCX lançou um álbum completamente feito em casa e que foi bem recebido pelos fãs e pela crítica; as irmãs Chloe x Halle não só lançaram um álbum mas têm se esforçado, constantemente, para entregar performances bem produzidas feitas em casa; no Brasil, a cantora Pabllo Vittar lançou o clipe para a música Rajadão e utilizou os recursos da animação para evitar contato com uma equipe maior, que é o que aconteceria na gravação de um clipe em tempos normais. Em meio ao caos mundial da saúde, o trabalho desses artistas e a dedicação para entregar materiais bem produzidos para os fãs é algo muito legal, uma vez que consumir arte pode ser a salvação para a saúde mental no isolamento de muitas pessoas."