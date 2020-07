Escritor reflete sobre os tempos passados

João Baptista Herkenhoff

Vitória – ES





"Os livros de memórias são, com frequência, livros de memórias pessoais. Não me vejo com título e história de vida para escrever um livro dentro desses padrões. Assim, as memórias que pretendo reunir e publicar não são apenas memórias pessoais, são memórias de um tempo, memórias de lutas, memórias de instituições, memórias de centenas de pessoas, memórias de cidades. Em primeiro lugar, são memórias de um tempo do qual fui participante: o tempo que começa com o Brasil que se redemocratiza em 1946, o Brasil que mergulha na ditadura em 1964 e que recupera a liberdade a partir da conquista da anistia em 1979. Depois, memórias de lutas que minha geração travou tentando democratizar o país a partir de 1946, resistindo ao arbítrio a partir de 1964, recuperando a esperança em 1979, e construindo o futuro até este momento que estamos vivendo. Essas memórias começam com a história de uma doença e respectiva cura, abrem-se depois para um relato cronológico e prosseguem com lembranças que se agrupam em temas. Tenho a esperança de que o registro de tantas experiências, além de constituir uma leitura interessante, possa servir de encorajamento ou de pista para que cada leitor construa ou rememore sua própria biografia."