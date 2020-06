Críticas por causa de salários absurdos

Ivan Print

Itabira – MG





"Adilson Batista, pé-frio, falou no canal do Nicola o que todos já sabiam: salários de jogadores de R$ 1 milhão, R$ 600 mil, R$ 650 mil. Juniores promovidos com salários de R$ 150 mil e em um mês passava para R$ 300 mil. O vice-presidente, Itair Machado, ganhando quase R$ 1 milhão, e várias outra falcatruas da diretoria bandida do Cruzeiro. Em tempo: comentaristas esportivos de outros estados estão falando que o Cruzeiro tem que decretar falência e começar com outro nome na série D, falando também de dívidas na Fifa, do débito do clube, de salários atrasados.

Estão detonando a raposa.