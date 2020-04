Demissão de funcionárias das escolas estaduais de SP

José Pedro Naisser

Curitiba





"Pior que a COVID-19, dengue e sarampo, todas juntas, foi a decisão tomada pelo inoperante governo de São Paulo, via secretário da Educação: o cancelamento dos contratos dos funcionários terceirizados como merendeiras, cuidadoras d crianças em creches e motoristas do transporte escolar, das 5.300 escolas do estado de São Paulo, que chegam a milhares de pessoas que perderam seus empregos, cuja justificativa foi a interrupção das aulas por causa do novo coronavírus. Essa é a grande contribuição dos maus governos que agem pelas costas contra o povo indefeso, que agora ainda é levado ao confinamento social, sem nenhuma chance de voltar ao trabalho, e que se junta aos seus familiares com essa trágica notícia. Assim caminha a desumanidade contra o sofrido povo brasileiro pelas mãos dos maus governos, que insistem em sacrificar o povo em primeiro lugar."