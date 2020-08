Coronavírus prejudica a educação no país

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

"As escolas particulares tiveram seus faturamentos reduzidos por causa da COVID-19. Os colégios e faculdades investiram em tecnologia para ministrar as aulas via internet e deixaram de receber boa parte das mensalidades, pois os pais dos alunos tiveram suas receitas reduzidas. Várias instituições de ensino já estão com o fluxo de caixa no vermelho, negociando com bancos e fornecedores, com o objetivo de se sustentarem por mais algum tempo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus ministros terão mais um desafio pela frente. O governo, que já enfrentava dificuldades com as escolas públicas, terá de socorrer as particulares. Caso contrário, o Brasil terá sérios problemas no futuro, pois a lacuna deixada pela falta de educação do seu povo será um grande obstáculo para as próximas gerações. O vírus é prejudicial à saúde, à economia e, principalmente, à educação. Disponibilizar recursos para as escolas particulares significará uma dificuldade extra para o governo."