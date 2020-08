Países com maior número de mortes

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Os óbitos por COVID-19 registrados nos Estados Unidos, no Brasil, no Reino Unido, no México, na Índia, na Itália, na França e na Espanha totalizam quase 70% do total mundial. Esses oito países, que têm 29% da população mundial, perderam, agora, mais de 470 mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. As primeiras vacinas já começaram a ser testadas em todo o mundo e os cientistas estão correndo contra o tempo para minimizar os efeitos dessa pandemia. Problemas cardíacos e respiratórios estão sendo detectados em pacientes que já tinham sido considerados curados. Novas sequelas têm sido identificadas nas pesquisas realizadas. Com certeza, este vírus é muito mais perigoso para a saúde do que uma simples gripezinha. Os médicos estão aprendendo mais sobre esta pandemia a cada dia e notícias desanimadoras surgem de todos os lados do planeta."