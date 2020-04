A relutância do presidente em seguir a OMS

Naldi Joviano dos Santos Belo Horizonte "O presidente Jair Bolsonaro vem, insistentemente, desafiando as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) a respeito do isolamento social como forma de combater a disseminação do novo coronavirus.Ao meu sentir, o notável e ilustre ex-ministro Mandetta fez bem em sair do governo, eis que o seu nome foi vilipendiado pelo presidente e por outros ministros, que nada entendem da pandemia do novo coronavírus, principalmente o que se intitula %u2018ministro da Cidadania%u2019. Não sei o que o Onyx Lorenzoni entende de %u2018cidadania%u2019, em razão do que acho que esse ministro deveria deixar, por vontade própria, o ministério de Bolsonaro. Será que neste país ninguém vai barrar as sandices desses nossos governantes?"