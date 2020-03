Descaso da imprensa nacional com Minas

Ivan Print

Itabira – MG





"Meios de comunicação televisivo do Brasil entrevistam praticamente todos os dias o governador de São Paulo, João Dória, e o do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, como se eles fossem o presidente dos Estados Unidos. Até parece que no Brasil só existem esses dois estados. Sem contar a porcaria de programação dessas emissoras, produzidas nesses estados, enviadas para os outros entes federados, inclusive para nós mineiros, que temos bom gosto, temos que ver isso. Minas Gerais, devido à sua grandeza, segunda economia do país, precisa de ter um canal de televisão com produção própria 24 horas por dia."