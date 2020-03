Um espetáculo de mau gosto

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“O chefe de Estado e de governo da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, apareceu para a imprensa ao lado de um humorista fantasiado de presidente. Essa atitude é insensata e insana. Fazer graça como um palhaço num espetáculo de circo é de extremo mau gosto. Enquanto o dólar chegava a valer R$ 4,66 e o índice Ibovespa caía 4,65%, Bolsonaro brincava com os jornalistas que lhe faziam perguntas sérias sobre o fraco desempenho da economia. Seriedade é uma característica prioritária para se governar um país com sucesso. As autoridades do Poder Executivo podem se divertir à vontade,

mas fora do horário de trabalho. Honradez de um presidente é um ótimo exemplo a ser divulgado pela imprensa nacional.”