Executivo e Legislativo sem ressentimentos

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“Às vezes, sonhos que eu sonho dormindo se tornam realidade. Muito antes de acontecer, eu sonhei com o impeachment de Dilma Rousseff. Sonhei também com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que ele ficaria muitos anos no cárcere. Só o tempo de cárcere que não se tornou realidade. Foram apenas 580 dias. Ultimamente, tenho sonhado muito com o presidente Bolsonaro. São sonhos bons. Recentemente, sonhei que ele passou a ser afável com a imprensa e que respondia com muita delicadeza a todos os jornalistas que lhe faziam indagações. Até as perguntas indelicadas ele respondia com bom humor. Mas de todos os sonhos que tive com o presidente, o mais agradável foi um em que ele aparecia sentado a uma mesa, junto aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, discutindo a melhor forma de o Executivo e o Legislativo trabalharem para que o nosso Brasil possa alçar voo em direção ao progresso. Entre os três, parecia não existir nenhum ressentimento. No semblante de cada um estava estampado o desejo de empurrar o nosso país para frente. Ah, tomara que, como os outros sonhos que sonhei dormindo, esses recentes possam ter o mesmo resultado. Vou aguardar.”