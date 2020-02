Funcionalismo deveria se espelhar no privado

Mário A. Dente

São Paulo





“Nas empresas privadas, o foco dos gestores é conseguir lucros e, se não estão conseguindo obter lucros, diminuem as despesas, demitem os funcionários e reduzem outros gastos, pois os prejuízos são pagos pelo próprio bolso. No Brasil, os governos não demitem os ‘funcionários’ pouco ou nada produtivos, mesmo com déficits nas contas, para não descontentar os poderosos que lhes obtiveram os postos, pois quem vai pagar são os contribuintes. E como os déficits não são pagos pelos próprios bolsos, nem o Executivo e os outros poderes se preocupam. Por isso há 11 milhões de desempregados privados e zero no setor público. Há outro assunto muito importante: o salário mínimo, que só existe na iniciativa privada. Quando vai começar a demissão na área pública?”