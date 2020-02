Washington Luís

Contagem – MG





“Sugiro a instalação de cabine de espera de ônibus no ponto final da linha 101, no Bairro Xangrila/Eldorado, uma vez que nós, usuários, ficamos à mercê da chuva e do sol. E pagando um preço absurdo de passagem, quando nem ao menos os horários da linha são cumpridos, pois não há fiscalização.”