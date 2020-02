Ivan print

Itabira – MG





“Quando governou o estado, Anastasia, que pagava os salários em dia, sofreu com as greves dos funcionários públicos, principalmente dos professores. Pimentel tomou posse e ficou quatro anos atrasando o salário, prometeu aumento para os professores e não deu, mas não teve greve durante seu mandato, porque é do PT. Lula esteve em Belo Horizonte e incentivou greves. É por isso que o ano letivo vai começar assim.”