Leitor dá opinião para reduzir os estragos

Marco Aurélio Carabetti

Belo Horizonte





"Para aumentar a permeabilização nas áreas de risco em BH, gostaria de dar a sugestão de reduzir o asfalto em locais estratégicos dentro dos bairros. Tenho a plena convicção de que se voltarmos a utilizar calçamento tipo poliédrico (pedras portuguesas) em algumas ruas do entorno do Centro, ajudaria muito para diminuir a velocidade das enxurradas e, consequentemente, aumentar a absorção. Seria um retrocesso? Não! Pelo contrário, ficaria muito mais barato e mais eficiente do que determinadas obras de contenção de cheias. Por outro lado, diminuir o gradeamento das bocas de lobo, em determinados locais, poderia reduzir a entrada de muito lixo dentro dos bueiros. Entendo que esse gradeamento é padrão (Copasa), para o escoamento das águas. Entretanto, facilita a entrada de muito lixo. Talvez, seria interessante cercar algumas bocas de lobo nos períodos chuvosos, mas com o devido monitoramento e limpeza diária."