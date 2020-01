Epidemia na China e seus impactos

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“Por todas as crueldades, crimes com guerras e milhões de mortes em que os EUA sempre estiveram envolvidos, principalmente na criação e implantação do terrorismo, este coronavírus merece preocupação, mas também análise política. A Globo começou a dedicar todo o seu horário quando na China não havia nenhuma morte. Na mídia global, uma morte na China equivale a milhões de mortes. Intriga essas epidemias sempre começarem na China ou vizinhança. A pergunta é: quem perde e quem ganha política e economicamente com essas epidemias?. Por exemplo, o impeachment de Trump perdeu o foco principal. Cresce, claramente, a tentativa do Ocidente e sua mídia de desmoralizar a China. É evidente que o capitalismo teme o crescimento da China. A produção de bactérias químicas tem nos EUA seu maior produtor e seu uso na guerra convencional está proibido.”