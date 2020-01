Desigualdade social e o Fórum de Davos

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“Começa o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Em 2019, aproximadamente 2 mil bilionários no mundo detiveram mais de 65% da renda global de 4,6 bilhões de pessoas. Esse Fórum dos ricos busca aprofundar esse fosso. Os dados no mundo são alarmantes sobre a exploração humana. Bilhões de horas dedicadas por mulheres no cuidado a crianças, idosos e doentes não são remunerados, e é fundamental no aumento desse patrimônio dos bilionários. No Brasil, o desastre é maior devido à tradição escravocrata. Negros e negras continuam escravos. Na tributação da renda, outro crime. Trabalhador desconta na fonte de forma crescente. Dividendos de acionistas, lucros, heranças não são tributados. Nas calçadas brasileiras espalhadas por todo o país, o resultado dessa exploração criminosa é patente. Milhões de seres implorando por comida. Essa violência é a luta de classe no capitalismo.”