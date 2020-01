Solicitação de serviços requer anonimato, defende leitora

Lara Lima

Belo Horizonte





"Agora, para fazer uma reclamação ou solicitação de serviços em vários órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, precisamos colocar a cara. Imagina como reclamar do lote vago do seu vizinho, sujo e cheio de mato, do comércio e outros imóveis? Pagamos impostos altos e agora passamos a correr risco de morte. É mole? É mais uma maneira de dificultar e reduzir o número de reclamações, principalmente as da Vigilância Sanitária. Daqui a pouco, estaremos na temporada de dengue novamente. Olha a falta de higiene no comércio. Só faltava essa, Kalil. A denúncia é muito importante para a cidade. O anonimato é direito do contribuinte, e pode preservar sua integridade.”