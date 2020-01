Vídeo de reação do papa com fiel gera repercussão

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“Ao redor do mundo assiste-se de tudo. Os ociosos ficam de atalaia, enxergando os defeitos que só eles veem. O papa Francisco vem desempenhando seu papel litúrgico, conforme o desejo de seus eleitores. Mostra-se uma simpatia ímpar e vem conquistando cada vez mais admiradores. Porém, aqueles que teimam em não enxergar o estrago dos governos que passaram, deixaram suas cabeças descobertas, e os 'respingos' da maldade caíram como uma carapuça. Estão criticando o modo como o papa tratou uma fiel quando esta puxou sua mão. Não foi um puxão leve. Assistindo ao vídeo, não vi nada que desse motivos para os críticos. Ora, o papa, cumprimentando os que o aplaudiam, subitamente recebeu um puxão com que poderia ter ido ao solo. Defendendo-se, num momento de susto, não teve alternativa a não ser bater na mão de quem o prendia, soltando-se, e, assustado, saiu do local, seguindo seu caminho. Um dos exemplos de perigos no meio de multidões está às claras com o ataque a Bolsonaro. Ainda voltando no tempo, ninguém se esquece do assassinato do presidente Kennedy.”