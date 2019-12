Assinante pede que se mude pagamentos

Naldi Joviano dos Santos

Belo Horizonte





"O governador Romeu Zema, que disse tratar os servidores públicos igualmente, ao que parece, continua confundindo isonomia com discriminação. Foi o que ele demonstrou ao pagar o 13º para quem ganha até R$ 2 mil, alegando que 62% dos servidores iriam receber a gratificação. Que isonomia é esta? Os 38% restantes não têm este mesmo direito? Não têm as mesmas necessidades de quem ganha até R$ 2 mil? V. Exª., governador, precisa rever, urgentemente, o seu conceito de isonomia. Não bastasse isso, o Diário Oficial do Estado de 24 de dezembro que, no meu entender, foi uma verdadeira 'black wednesday', publicou nada menos do que 16 páginas de exonerações e nomeações para cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo. Ou seja, nomeações de gente de fora, sem concurso público. Um verdadeiro 'Papai Noel' para os que chegarão, que serão pagos com o nosso suado e minguado dinheiro. Será que ninguém, nenhuma instituição irá colocar um freio nisso? Com a palavra o Ministério Público."