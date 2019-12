Leitor pede isonomia no pagamento aos servidores

Marcos Tito

Belo Horizonte





"O artigo 5º da nossa Constituição Federal prevê que todos são iguais perante a lei. O governador Zema, na escala de pagamentos dos servidores, tem privilegiado algumas categorias do funcionalismo em detrimento de outras que têm direito ao mesmo tratamento. Se não, vejamos desrespeitando o preceito constitucional. O estado pagará o 13º salário em 2019 só para quem recebe até R$ 2 mil. Diz à imprensa que os funcionários da área de segurança pública, em virtude de acordo celebrado pelo governo com os Bombeiros, agentes penitenciários e policiais, terão a garantia do pagamento da bonificação natalina em três parcelas iguais em 21 de dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020. E os demais funcionários, quando receberão a gratificação natalina?"