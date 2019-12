Longo caminho até o progresso

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





“É uma árdua tarefa, mas aos poucos o nó deixado pelos governos petistas é desfeito,

e o Brasil avança. Aconteceu a reforma da Previdência, o imposto sindical é opcional,

não se fala mais em invasões urbanas nem rurais, a economia dá sinais positivos, cresce o número de empregados, mas ainda temos um longo caminho...

A máquina pública é onerosa e ineficiente, com altos salários, penduricalhos em profusão e suave no combate à corrupção, daí prevalecer a impunidade ou penas simbólicas aos graúdos e falta de recursos para investir e amenizar as carências em saúde, infraestrutura, educação.} É até crime torrar R$ 2 bilhões para sustentar campanha de 32 partidos políticos e em vias de se criarem mais 100, quando bastam três (centro, esquerda e direita) abrangendo todas as tendências. A menosprezada educação é a chave do sucesso para corrigir o desequilíbrio social, solucionar muitos problemas e alçarmos voo de gavião. Nossos políticos não são adversários que, após as eleições, se unem em prol do Brasil; são inimigos que, numa atitude mesquinha, difamam o país aqui e no exterior com o objetivo de que nada dê certo para retornar ao poder. O Brasil tem jeito e nós, eleitores, também temos culpa ao eleger políticos que priorizam seus interesses particulares e partidários, em vez do Brasil.”