Lava-Jato e Congresso em rotas opostas

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





“No Brasil, quanto ao combate à corrupção, para reduzir a impunidade a opinião pública quer, para ontem, a prisão em segunda instância, mas os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, relutam em aprova-lá. Pior ainda foi oficializar, via proposta de emenda à Constituição (PEC), em votação na Câmara a toque de caixa, a liberação de recursos sem necessidade de comprovação – é um forte estímulo às falcatruas no país onde grassa a corrupção. A Lava-Jato deu um passo à frente, mas nossos congressistas deram dois para trás.”