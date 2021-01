Nas redes sociais, a Batalha da Vacina opõe Doria e Bolsonaro

Leonardo Luz

Doutor em Economia, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e colaborador da Vox Radar



Era julho de 1940. A Alemanha Nazista derrotara a França e estabelecera o controle da Europa Ocidental. Restava à última potência ainda de pé, o Império Britânico, a defesa intransigente de seu território ou o estabelecimento de uma paz com Hitler, o que equivaleria a uma derrota, ainda no primeiro ano do maior conflito militar da história.



O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, sabia das enormes dificuldades de um conflito prolongado, mas insistiu em manter seu império na guerra. Hitler ordenara a deflagração da Operação Leão Marinho, uma invasão marítima sobre a ilha. No entanto, seria necessário o estabelecimento da supremacia dos ares antes de qualquer outra operação. A maior batalha aérea da história se havia iniciado, com vantagens numéricas para o lado alemão, que possuía mais aeronaves de combate.



Os britânicos, entretanto, não recuaram e investiram todas as suas fichas no desenvolvimento de um sistema de radares – tecnologia ainda desconhecida pelo resto do mundo. Em outubro, já não havia condições para a manutenção do plano original dos alemães, e a invasão à ilha fora abortada. Seria a primeira derrota alemã em uma guerra que ainda duraria quatro anos.



No Brasil de hoje, a “Batalha da Vacina”, que chocou os possíveis adversários na corrida presidencial de 2022, Jair Bolsonaro e João Doria, foi até agora a mais importante contenda na guerra entre os dois beligerantes. O governador paulista conseguiu uma importante vitória ao posar para fotos e vídeos ao lado da primeira pessoa imunizada no Brasil.



Assim como os britânicos, que no decurso da Batalha da Grã-Bretanha se fiaram na bravura de seus pilotos e no inovador sistema de radares, Doria apostou todas as suas fichas na CoronaVac e alcançou sua mais importante vitória, até agora, contra Bolsonaro. Em um país esperando ansiosamente pela vacinação, o paulista não apenas conseguiu iniciá-la antes do governo federal, como disponibilizará o imunizante para o Ministério da Saúde.



Se, em 1940, a teimosia de Churchill em não aceitar a paz negociada com a Alemanha lhe rendeu os louros da vitória, em 2021, Doria obteve seus melhores momentos perante a opinião pública, depois se uma série de revezes, e se reposicionou na corrida presidencial. Um olhar sobre o comportamento dos usuários do Twitter em relação ao mandatário paulista evidencia o tamanho de seu feito.



Por meio do software VoxRadar, foi detectado o comportamento das postagens dos usuários da rede social através da busca textual dos termos “Doria”, “Bolsonaro” e “vacina”. O gráfico abaixo, disponibilizado pela VoxRadar, apresenta o índice de impacto no tempo nas menções aos termos “Doria” e “Bolsonaro”, desde o dia 6 de dezembro, que indica o volume de menções aos termos selecionados.





É possível verificar que Bolsonaro se manteve à frente de Doria em todo o período analisado em termos de volumetria de menções – padrão que se mantém também no período anterior ao apresentado no gráfico. Apenas durante algumas horas, entre os dias 23 e 24 de dezembro, Doria fora mais mencionado que o presidente.



Entretanto, as menções estiveram relacionadas à viagem do governador aos EUA em meio ao recrudescimento das medidas restritivas à circulação de pessoas e atividades econômicas, anunciadas no dia 23. Fora o pior momento de Doria na rede e seu sucesso repentino não pôde ser motivo de comemorações.





Neste 17 de janeiro, contudo, não apenas se detectou um grande salto nas menções ao governador, como também uma larguíssima vantagem no volume total de referências em relação a Bolsonaro.



Para além da volumetria de menções, houve uma rara predominância de sentimentos positivos nas referências ao mandatário paulista em dois momentos ao longo do domingo, entre às 8 e 14 horas, durante a expectativa da aprovação da CoronaVac pela Anvisa, e às 17 horas, após a primeira inoculação ocorrida no país, com a presença do governador.



Se considerarmos as tags de maior difusão e presentes em postagens com menções a ambos, três faziam referências negativas ao presidente ou continham alusões à vacina, com destaque paras “adeusbolsonaro”, “impeachmentbolsonarourgente” e “vemvacina”, sendo apenas a tag “bolsonaroate2026” antagônica ao governador.



A imagem pública do tucano se confunde com a própria vacina e a primeira foi catapultada pela última neste domingo. As tags mais difundidas contendo referências ao governador e à vacina foram todas positivas para o primeiro, se destacando "vemvacina", "adeusbolsonaro", "impeachmentbolsonarourgente" e "coronavac". Para se ter a dimensão da importância da aposta na vacina chinesa para a imagem do governador, basta observar o gráfico do mesmo índice de impacto no tempo para as referências a Doria e a vacina. É notável que o impacto na rede dos dois termos é muito similar.



Ambos foram premiados pela audácia que demostraram. No entanto, tal qual a Batalha da Grã-Bretanha antecedeu ainda longos meses de bombardeios alemães ao território britânico, a Batalha da Vacina ainda pode produzir baixas de ambos os lados. A vacinação em massa ainda não começou e há espaço para Bolsonaro se recuperar.



Ambos foram premiados pela audácia que demostraram. No entanto, tal qual a Batalha da Grã-Bretanha antecedeu ainda longos meses de bombardeios alemães ao território britânico, a Batalha da Vacina ainda pode produzir baixas de ambos os lados. A vacinação em massa ainda não começou e há espaço para Bolsonaro se recuperar.

A guerra pelo Planalto se estenderá para além da vacinação e da pandemia, e ainda reservará muitas emoções. Aguardemos.