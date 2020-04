Ansiedade aumentada por causa do coronavírus

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"O excesso de informações sobre a epidemia que o mundo vive hoje, do novo coronavírus, pode trazer problemas de saúde àqueles que passam grande parte do tempo se abastecendo de notícias. Eu estava assim. Ficava ligado nos noticiários horas e horas. Comecei a ter medo de ser uma vítima dele, já que ele é um grande inimigo dos velhinhos. De tanto ouvir que faço parte do grupo de risco, fui ficando angustiado e, a todo instante, passava na minha mente aqueles comboios na Itália levando os mortos que nem puderam ser velados pelos entes queridos. Triste demais. Chocante. Passei a dormir mal e, nos poucos momentos em que eu conseguia tirar um cochilo, tinha pesadelos. Num dado momento, me veio à cabeça o seguinte: cabe-me seguir, rigorosamente, as medidas de prevenção e isso estou fazendo, logo, vou fugir um pouco dos noticiários. Resolvi dedicar parte do meu tempo à leitura da Bíblia sagrada e outros bons livros; comecei a ouvir boas músicas e a refletir sobre o tempo que já vivi. Ah, o resultado está sendo excelente. Lembrei-me de que devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, e que o meu próximo são todos os povos do mundo; descobri que me falta muito para agir como agiu o bom samaritano e que a fé sem obra é morta. Agora, ao deitar-me, oro o Salmo 121.2, que diz: ‘O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra’. A paz entrou no meu coração e, com paciência, estou esperando que o mar revolto se acalme."