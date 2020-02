Ganhos do investimento em florestas plantadas

Daniel Marques

Virginópolis – MG





“O governo brasileiro pode e deve rever sua política em relação às florestas plantadas. Esse é o único setor que cresceu, impulsionou a balança comercial, gerou mais de meio milhão de empregos diretos, teve recordes em arrecadação de impostos, contribuiu para a fixação de carbono, conservação das matas nativas, proteção contra incêndios, entre numerosos benefícios nos últimos anos. Alguns estados exigem licenciamento ambiental para o setor, nos mesmo moldes de uma mineradora, como de alto índice poluidor, o que não condiz com a realidade, gerando custos e burocracia desnecessária. Por outro lado, existem linhas de crédito milionárias para os setores agrícolas e, apesar de o setor já pertencer ao Ministério da Agricultura e demandar longo prazo para o retorno do investimento, não dispõe de linha de crédito. O governo federal e os governos estaduais precisam retribuir todo o apoio que recebem do setor de florestas plantadas, principalmente a arrecadação gigante de impostos, e agilizar essas fáceis e coerentes reivindicações, que só beneficiriam o Brasil.”