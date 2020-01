Democracia: erro sem ensaio

Wagner Dias Ferreira

O início de 2020 traz o término do primeiro ano de governo do presidente Bolsonaro. É importante ressaltar que é um governo eleito democraticamente, mas ao qual não se podem poupar críticas. Desde o nepotismo até as posturas inconstitucionais e violadoras do livre exercício da atividade de imprensa.





No Brasil, é importante lembrar que a função constitucional da instituição Presidência da República é dupla: a de representação da República Federativa do Brasil e a de chefia do Poder Executivo.





Houve a liberação de entrada de norte-americanos no Brasil sem a devida reciprocidade naquele país.





Houve a atitude de tentar nomear o próprio filho como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, apresentando como única qualificação o fato de que o candidato a diplomata sem carreira sabia fazer hambúrguer, sendo esse o início de um desastre absurdo nas relações internacionais brasileiras.





Interferiu em assuntos internos do conflito entre judeus e palestinos, que já é tão sério, promovendo um reconhecimento da capital de Israel completamente fora da pauta que vinha sendo conduzida pelos diplomatas brasileiros. De forma completamente desnecessária, já que poderia manter ótimas relações com Israel sem essa atitude.





Interferiu, emitindo opiniões, no processo eleitoral da Argentina, ao escolher de antemão um candidato que foi derrotado nas urnas, provocando o maior constrangimento em termos de diplomacia internacional para o Brasil, já que, na posse do presidente argentino, o presidente brasileiro, humilhado pela própria arrogância, não pôde se fazer presente. E a situação diplomática atual é uma derrota do governo Bolsonaro.





A atitude do presidente brasileiro em termos de diplomacia é um claro movimento contrário à tendência mundial, que é a organização em blocos para se protegerem da globalização ocasionada pelo avanço tecnológico, o que torna incipientes as fronteiras nacionais, de modo que a formação dos blocos econômicos regionais conduz à proteção dos países.





Um exemplo da importância da participação em blocos econômicos está na Grã-Bretanha, que, após iniciar os procedimentos para o Brexit (saída da União Europeia), teve os investimentos internacionais reduzidos.





Por fim, o tratamento contínuo dado pelo presidente da República aos repórteres demonstra sua clara atitude de desrespeito, não à imprensa, mas ao povo a quem ela se reporta. Ao indagar um repórter se “sua mãe pegou recibo de seu pai” ou afirmar de modo jocoso que o repórter tem “cara de homossexual”, demonstra total falta de respeito ao povo a quem aqueles profissionais irão se reportar. E o mais grave, tratar Paulo Freire, um dos intelectuais brasileiros mais respeitados no mundo, de modo que demonstra como o próprio presidente é um energúmeno, no sentido mais “aureliano” da palavra.





Não resta dúvida de que o Brasil retrocedeu. E está, aos trancos e barrancos, assimilando e incorporando a principal lição da democracia: é errando que se aprende.