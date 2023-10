SP: Polícia investiga ator e modelo desaparecido há pelo menos cinco dias

438

Por meio das redes sociais, amigos do artista divulgaram uma campanha pedindo quaisquer informações a respeito do paradeiro de Merini (foto: Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil de São Paulo investiga as causas do desaparecimento do ator e modelo Ricardo Merini, de 37 anos, visto pela última vez nesse sábado (21/10), no Bairro Bela Vista, na capital paulista.A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que o caso de desaparecimento foi registrado pela 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).Por meio das redes sociais, amigos do artista divulgaram uma campanha pedindo quaisquer informações a respeito do paradeiro de Merini."Pedimos a colaboração de todos! Se você viu ou tem qualquer informação sobre o paradeiro de Ricardo, por favor, entre em contato imediatamente", diz o texto compartilhado pelos amigos do ator e modelo.Na sequência, dois contatos foram divulgados em caso de ter alguma notícia sobre Ricardo: (47) 99609-6463 e (11) 98761-8949. Na carreira de ator, ele participou de três curtas-metragens, uma peça de teatro e uma websérie.