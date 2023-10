Policial militar atira em fisiculturista em briga por causa de manga

438

Briga entre vizinhos por causa de uma manda em Campo Grande (foto: (Reprodução câmeras de segurança))

Uma briga entre vizinhos teve um policial militar atirando contra um fisiculturista, na tarde desta terça-feira (24/10), no bairro de Aero Rancho, em Campo Grande (MS).



De acordo com a Polícia Civil de MS, o fisiculturista foi até a casa do PM questionar sobre uma manga que teria caído na residência dele.

O fisiculturista de 37 anos desceu do carro e jogou uma manga contra o portão do militar. Em seguida, ele sacou uma arma e apontou o revólver para a rua. Pouco depois, o PM saiu de casa, atirou contra a perna do fisiculturista e o mandou deitar no chão.





As imagens foram registradas por uma câmera de segurança.

Em entrevista ao Portal G1 , o delegado Felipe Madeira, responsável pelo caso, explicou que o fisiculturista tinha se mudado para a rua havia pouco tempo, e foi até a casa do vizinho reclamar de uma manga que caiu na residência dele. "Ele foi a primeira vez, fez ameaças e momentos depois voltou. As imagens mostram que ele engatilha a arma, só que ele não esperava que o vizinho fosse policial”.



O militar prestou depoimento e a Polícia Civil entendeu que ele agiu em legitima defesa.



O fisiculturista está internado na Santa Casa. Durante buscas na casa dele, a polícia encontrou duas armas, sendo uma pistola calibre .380 e uma calibre 9mm; munições 9mm e 380mm; duas ampolas de anabolizantes do Paraguai; e documentos que apontavam envolvimento com a prática de agiotagem.



“O suspeito participava de grupos de Whatsapp de agiotagem e na casa dele encontramos fichas de pagamento. Durante as buscas encontramos também ampolas de esteroides, de uso proibido. É nítido que ele não estava bem, esse tipo de comportamento não é normal”", informou o delegado ao G1.



O fisiculturista deve responder por posse de arma de fogo de uso permitido, porte de arma de fogo de uso restrito, ameaça e receptação.