Mega-Sena 2649 sorteia hoje (26/10) prêmio de R$ 60 milhões

Mega-Sena tem prêmio acumulado e estimado em R$ 60 milhões nesta quinta-feira (26/10) (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil_2904223679) Estado de Minas vai acompanhar o sorteio desta noite. A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (26/10), a partir das 20h, um prêmio estimado em R$ 60 milhões no concurso 2649 da Mega-Sena. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. Ovai acompanhar o sorteio desta noite.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2648, sorteada na última terça-feira (24/10). Deste modo, o prêmio acumulou de R$ 52 milhões para R$ 60 milhões.

O sorteio

Quem quiser concorrer aos R$ 60 milhões já pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

O pagamento on-line é feito via cartão de crédito, com combo mínimo de aposta de R$ 30 e máximo de R$ 945.





Outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica.



Valor da aposta A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.





A Mega permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor superar R$ 22,5 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.

Como jogar? Pelo site

Acesse o site Loterias Online





Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha





Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"





Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha





Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo





Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito





Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra





Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"





Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"





Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada





Pelo aplicativo

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS





Após a introdução, faça login ou cadastre-se





Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"





Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha





Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela





Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"





Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"





Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"





Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não





Pelo Internet Banking