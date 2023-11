Adolescente morre e outros três são baleados em escolinha de futebol

438

Crianças baleadas foram levadas para a UPA do Jangurussu, em Fortaleza (foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quatro pessoas foram baleadas na noite desta segunda-feira (23) na arena de futebol do bairro do Barroso, em Fortaleza. Um adolescente morreu e outras três pessoas ficaram feridas. Os suspeitos foram presos pela polícia.

Os adolescentes estavam em uma aula de futebol no Conjunto João Paulo II, que fica no bairro, quando um carro chegou atirando contra o grupo. As aulas faziam parte de um projeto social na periferia de Fortaleza.

Um menino de 14 anos chegou morto ao hospital. Outras três vítimas ficaram feridas após serem atingidas por disparos. Um adolescente de 12 anos e um adulto de 29 já receberam alta. Um menino de 13 continua internado. O adolescente assassinado estudava no oitavo ano do ensino fundamental. As aulas desta terça-feira (24) em sua escola foram suspensas.

Os dois homens suspeitos do crime foram presos na madrugada desta terça-feira, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Uma balaclava, aparelhos celulares e dinheiro foram apreendidos pela Polícia Militar.

Os suspeitos já tinham envolvimento com organização criminosa e agora responderão por homicídio. As investigações continuam para descobrir a motivação do crime.