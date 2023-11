Morre a influenciadora de maquiagem Juliana Rocha

Juliana Rocha trabalhava com criação de conteúdo desde 2018 (foto: Reprodução/ Instagram)

Famosa pelos tutoriais de maquiagem no TikTok, a influenciadora carioca Juliana Rocha, conhecida como Jurochx, morreu. A informação foi divulgada pela família da jovem de 25 anos, por meio de um story no perfil da criadora de conteúdo, na noite dessa segunda-feira (23/10).





"Nota de esclarecimento. É com profundo pesar e tristeza que a família da Juliana Rocha informa a vocês, público dela e pessoas que gostavam dela, que ela veio a óbito. O enterro será amanhã para família e amigos. Amigos próximos, entrar em contato com Marllon", dizia a publicação. O jovem citado postou uma série de fotos românticas com a influenciadora, lamentando a morte da garota.

Juliana ficou conhecida por conta dos conteúdos sobre beleza. Nos vídeos, ela dava dicas de como cuidar de cabelos loiros, montava looks e ensinava maquiagens, tudo isso usando marcas acessíveis. A jovem tinha 238 mil seguidores no TikTok e outros 169 mil no Instagram.

Quem a acompanhava nas redes sociais deixou diversos comentários no perfil perguntando o que tinha acontecido com a influenciadora, já que ela fazia posts diários e parou de publicá-los. A última postagem no TikTok foi em 15 de agosto e no Instagram em 24/8. Juliana criava conteúdos desde 2018.