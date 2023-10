TikToks viram polêmica por promover jogos em troca de mantimentos

438

@junior_paixao7 #jogodagarrafa #jogo #desafio #comida #desafiodagarrafa #brincadeirasdotiktok %u266C som original - Junior paixão Vídeos do criador de conteúdo Júnior Paixão, que possui 320 mil seguidores no TikTok, têm gerado polêmica por promover uma série de gincanas em troca de alimentos para pessoas em necessidade. Por se tratar de itens de cesta básica e expor os participantes na internet, os vídeos têm dividido opiniões à medida que viralizam.

Entre os prêmios distribuídos no jogo estão alimentos, como arroz e café (foto: Reprodução/TikTok)





Apesar do sucesso na plataforma, o conteúdo tem recebido reações mistas nas redes sociais. Por um lado, muitos internautas consideram a brincadeira divertida e parabenizam o criador pelas doações. Já outros, criticam o jogo como uma forma de humilhação e apontam crueldade na necessidade de gravar esse tipo de conteúdo.





Ao ser postado no X, antigo Twitter, o vídeo do jogo das bolinhas criou uma discussão entre internautas. “Que humilhação expor as pessoas assim”, comentou um usuário na postagem. “Humilhante é passar fome. Elas aceitaram gravar,” afirmou outro. Confira alguns comentários:

Por isso que dizem que "de boas intenções o inferno está cheio". %uD83D%uDC40



Era apenas montar a cesta com os itens divididos de forma igual para todos e entregar, de preferência NÃO FILMANDO quem recebe. %u2014 Patrick Persil %uD83C%uDF83 (@papersil) October 18, 2023

%u201COlha gente, um pobre. Vamos lá explorar a pobreza desse gente, humilha-las um pouquinho e depois ganhar um monte de view em cima disso? %u201C %u2014 Khalil Delarge (@KallilMiranda) October 18, 2023

uai o cara tá tentando ajudar pessoas carentes e não há nada de mal nisso %u201Cah mas pra quê gravar?%u201D justamente pra ele poder monetizar e ter dinheiro pra comprar mais comida pra poder ajudar com maior frequência e até mesmo com itens diferentes. Criticar é fácil, qro ver ajudar. %u2014 lica (@oImedija) October 18, 2023

Gente é a gamificação da pobreza? %u2014 Papo de Aeroporto (@papodeaeroporto) October 18, 2023

Humilhante é passar fome. Elas aceitaram gravar. Pelo menos ele está fazendo algo. Ao contrário dos inúmeros aqui que tão comentando asneira. Garanto que não pagam um almoço pra um necessitado, quem dirá algo a mais. %u2014 Gabriel Mantoanelli (@gabdelua) October 18, 2023