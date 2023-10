Evento de paraquedismo no interior de São Paulo termina em tragédia

O que deveria ser um momento de diversão acabou mal em Itápolis, cidade do interior paulista. Uma pessoa morreu e outras três se feriram em um evento de paraquedismo, na tarde deste sábado (7/10), depois que um paraquedista teve problemas com o equipamento e acabou caindo sobre pessoas que estavam assistindo à performance.Oito paraquedistas saltaram de um avião, no decorrer do Itápolis Aero Music Festival, quando um deles perdeu o controle. Um dos espectadores atingidos morreu na hora e duas mulheres, com quem o esportista também se chocou, foram levadas à Santa Casa de Itápolis, com ferimentos graves. Nenhuma das vítimas teve a identidade divulgada. O paraquedista também se feriu e seu estado de saúde não foi informado.A Polícia Civil trabalha para esclarecer o que ocasionou o acidente que, em hipóteses iniciais, pode ter acontecido devido ao vento forte e mau tempo na cidade na hora da queda, o que pode ter sido ainda potencializado pelo tipo de modalidade de paraquedismo praticada, que ocorre a baixa altitude e em velocidades elevadas.