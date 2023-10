Médico sobrevivente de ataque no Rio grava vídeo: 'Só algumas fraturas'

438

O médico que sobreviveu ao ataque a tiros em um quiosque na madrugada de quinta-feira (5/10), no Rio de Janeiro, gravou um vídeo ainda dentro do hospital falando sobre seu estado de saúde. Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos, agradeceu pela preocupação com ele e disse que "está bem".





O crime

O ataque ocorreu na madrugada de quinta-feira (5/10) em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em uma ação rápida, que durou apenas 30 segundos, os criminosos chegaram em um carro branco e dispararam 33 tiros de uma pistola calibre 9 mm.





Leia também: Vídeo: três médicos são mortos a tiros no Rio O ataque resultou na morte de três médicos que estavam no Rio de Janeiro para a participação de um congresso de ortopedia com outros profissionais da área. São eles: Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, Diego Ralf de Souza Bomfim, 35, que é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) , e Perseu Ribeiro de Almeida, de 33.

A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro já iniciou as investigações para entender as motivações desse crime. Segundo informações preliminares, a ordem de cometer a ação criminosa teria vindo de Phillip Motta Pereira, o Lesk, responsável pela narcomilícia da Gardênia Azul, Zonna Norte do Rio. O intuito do crime seria a vingança pela morte de outro miliciano.