Polícia encontra corpos que podem ser dos assassinos de médicos no RJ

Os médicos tiraram uma selfie momentos antes dos assassinatos (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou quatro corpos dentro de dois carros na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (5/10). A Delegacia de Homicídios acredita que eles são os traficantes responsáveis por executar três médicos ortopedistas na orla da Barra da Tijuca.

O Correio apurou que as mortes teriam ocorrido no interior do Complexo da Penha e os corpos foram levados para o centro do Rio. Os suspeitos teriam sido julgados pelo "tribunal do crime" por meio de uma "conference call". Ou seja, de dentro da cadeia, os líderes do Comando Vermelho teriam autorizado as execuções dos autores das mortes dos médicos, de acordo com informações obtidas pela reportagem. As identidades deles ainda não foram reveladas.

A principal linha de investigação do assassinato dos médicos é que eles tenham sido mortos por engano. Fontes consultadas pelo Correio relataram que o ortopedista Perseu Ribeiro teria sido confundido com Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, filho do miliciano Dalmir Pereira Barbosa, que teria residência a menos de 1 quilômetro do local da chacina.

Além de Persel, o médico Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, também morreu na hora. Uma terceira vítima, Diego Ralf Bonfim, de 35, foi socorrido ainda com vida e enviado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele é irmão da deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e cunhado do também deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um veículo para na via que passa em frente ao quiosque. Homens armados descem e atiram várias vezes contra as vítimas, que não tiveram chance de defesa. Toda a ação de execução durou menos de um minuto. De acordo com testemunhas, após o ataque, os criminosos ainda voltaram para conferir se os profissionais realmente estavam mortos.

Quem são as vítimas

Marcos Corsato — Com 62 anos, o médico tinha mestrado em ortopedia e traumatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Era membro titular da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé. Atuava no Hospital das Clínicas em São Paulo. Deixa mulher, filhos e uma neta.

Diego Ralf Bomfim — Irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, o médico, 35, era formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Ele tinha residência médica em medicina da família pela Universidade de São Paulo e era especialista em reconstrução óssea.

Perseu de Almeida — Tinha 33 anos e era graduado em medicina pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia. Era especialista em cirurgia do pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Deixa mulher e dois filhos