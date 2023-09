Ciclone no Rio Grande do Sul: número de mortos sobe para 50

A situação na região piorou nesta quarta (27/9) depois de o lago Guaíba, em Porto Alegre, transbordar (foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini)

O número de vítimas das enchentes causadas após a passagem de um ciclone no Rio Grande do Sul subiu para 50 nesta quarta-feira (27/9), após o corpo de uma das pessoas que estavam desaparecidas ser encontrado. De acordo com a Defesa Civil do estado oito pessoas ainda seguem desaparecidas após as enchentes.