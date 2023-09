Cano rompe e deixa gramado da Esplanada dos Ministérios alagado

438

Um cano se rompeu e causou lamaçal na Esplanada (foto: (Material cedido ao Correio))

Um cano rompeu e alagou parte do gramado da Esplanada dos Ministérios nesta sexta-feira (22/9). Em imagens cedidas ao, é possível ver que a quantidade de água derramada no local gerou um lamaçal. O incidente ocorreu nesta manhã e o problema está sendo resolvido.

Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), o caso ocorreu por causa de vandalismo, pois foram furtados os registros de controle da rede. A Companhia informou que adotará providências necessárias para apuração do incidente.

"A Caesb informa que a rede foi fechada e uma equipe de manutenção está no local realizando os reparos necessários. Não há interrupção no fornecimento de água para a região", afirmou, em nota.

O Correio Barziliense esteve no local e conversou com pessoas que passaram por lá de manhã cedo. Segundo os relatos, por volta das 7h30 a situação já tinha sido controlada.

Como os ministérios têm reservatório próprio, o funcionamento dos prédios não foi atingido.

Segundo os trabalhadores que atuam no reparo do cano, o vazamento teria começado na madrugada desta sexta. Eles supõem que um cano “velho” possa ter sido o motivo do vazamento.