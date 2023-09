Onda de calor: máxima pode passar de 36ºC em oito capitais; confira quais

Em meio a onda de calor que atinge grande parte do país desde o início da semana, e do alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas máximas podem ultrapassar os 35ºC em oito capitais nesta quinta-feira (21/9).

"A onda de calor é promovida pelas condições de tempo predominantemente seco, com aumento da insolação, e favorecida pela subsidência atmosférica — quando a pressão atmosférica entre os níveis médios e a superfície aumenta, inibindo o desenvolvimento de nebulosidade, aumentando, também, a temperatura da massa de ar", explica o Inmet.

Veja a lista de capitais com previsões de temperaturas mais altas para esta quinta:

Boa Vista (Roraima) - 37ºC





Campo Grande (Mato Grosso do Sul) - 36ºC





Cuiabá (Mato Grosso) - 41ºC





Goiânia (Goiás) - 37ºC





Manaus (Amazonas) - 37ºC





Palmas (Tocantins) - 39ºC





Porto Velho (Rondônia) - 36ºC





Teresina (Piauí) - 39ºC

Além disso, Belém e Rio Branco podem registrar 35ºC nos termômetros. Em Brasília, a temperatura máxima é de 32ºC nesta quinta. Segundo o Inmet, outro fator que pode explicar a onda de calor é a chegada do fenômeno El Nino. "A previsão de temperatura indica maior probabilidade de valores acima da faixa normal na maior parte do país", diz o Instituto.

A Defesa Civil do DF faz as seguintes recomendações para evitar problemas de saúde e amenizar os efeitos do calor elevado: