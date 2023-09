RS: moradores retiram alimentos da lama após destruição de supermercado

438

Alagamentos não pouparam o supermercado da cidade e os moradores tiveram que recolher os alimentos da lama (foto: Reprodução/TV Globo)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além de provocar mortes e estragos, a passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul dificulta o acesso dos moradores a alimentos. Em Roca Sales, no Vale do Taquari, eles tiveram que recolher comida da lama após o supermercado local ser invadido pelas águas.

Imagens registradas pela TV Globo na quarta-feira (6/9) mostram moradores do município coletando alimentos da lama em frente a um supermercado que foi destruído pelo temporal. O município, que fica a cerca de 140 km de Porto Alegre, tem 10,4 mil habitantes e foi um dos mais atingidos pelas fortes chuvas.

Segundo informações da Defesa Civil estadual, são dez mortos na cidade. Ao todo, no RS, 41 pessoas morreram por causa das chuvas. As estradas e ruas foram submersas pelas águas que envolveram Roca Sales, casas foram devastadas e barreiras desmoronaram. Postes de luz tombaram e cabos elétricos estão espalhados pelas vias. Veículos surgem virados entre os escombros.

A orientação das equipes envolvidas na operação de socorro é dificultada devido à precariedade do sinal de comunicação por telefone e internet. O único hospital da localidade foi completamente arrasado. Sinais nas paredes indicam que o nível da água quase alcançou o topo.

Segundo a direção do hospital, 12 pacientes estavam sob cuidados médicos na segunda-feira (4/9), quando a inundação ocorreu. Esses indivíduos foram redirecionados para diferentes unidades de atendimento médico.