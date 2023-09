Dino cobra PRF após criança ser baleada dentro de carro no Rio

438

Ministro Flávio Dino cobra PRF após criança ser baleada dentro do carro (foto: Isaac Amorim/MJSP)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (8/9), para cobrar "esclarecimentos e providências aos órgãos de direção da Polícia Rodoviária Federal", após uma menina de 3 anos ter sido baleada dentro do carro que estava com a família no Arco Metropolitano, no Rio de Janeiro.





Entenda o caso

Dino classificou o caso como uma "tragédia", acrescentando que pediu à PRF para “acelerar a revisão da doutrina policial e manuais de procedimento na Polícia Rodoviária Federal ”.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram afastados após Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, ser baleada dentro do carro da família na noite de quinta-feira (7/9) no Arco Metropolitano, em Seropédica, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.





A família mora em Petrópolis e voltava de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, onde passou o feriado da Independência. Heloísa estava no veículo com os pais, a irmã de 8 anos e a tia, quando os disparos foram efetuados. Os parentes presentes afirmam que os tiros partiram dos agentes da PRF.



De acordo com a família da menina, o tiro acertou a coluna e a cabeça da criança. Heloísa foi levada às pressas ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias — cerca de 56 km de distância do acidente. Ela está sedada e entubada. O estado de saúde é grave.



Em entrevista ao Bom dia Rio, da TV Globo, William Santos, pai de Heloísa, diz que ao passar pelo posto da PRF não recebeu nenhuma ordem de parada, mas percebeu que uma patrulha começou a segui-lo e ficou muito próxima ao carro.

