7 de Setembro: homem é retirado de arquibancada por ameaçar crianças

438

Homem, não identificado, é retirado de arquibancada para desfile de 7 de setembro por ameaçar verbalmente algumas crianças (foto: Pedro Marra/CB/D.A Press)

Um homem, não identificado, foi retirado de uma das arquibancadas da Esplanada dos Ministérios após ameaçar verbalmente crianças que esperavam o início do desfile de 7 de setembro, na manhã desta quinta-feira (7/9).

Por volta das 8h43, policiais revistaram uma sacola que o homem carregava, mas não encontraram nenhum item proibido no evento. Um policial militar informou ao Correio que havia apenas roupas dentro.





Quando o acusado desceu da arquibancada até a saída, as pessoas ao redor aplaudiram o trabalho dos policiais militares.

Segurança pública

Ao todo, participarão do desfile cerca de 2 mil militares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) de unidades especializadas — como Cavalaria, BPCães e Bope — e 500 policiais civis do Distrito Federal (PCDF), como a Divisão de Operações Especiais (DOE) e a Divisão de Operações Aéreas (DOA).

Leia também: Desfiles de 7 de setembro vieram criar o imaginário de força

Os policiais que vão fazer a patrulha do evento farão revistas pessoais nos acessos à Esplanada dos Ministérios, em pontos considerados estratégicos para a retirada de objetos que possam comprometer a segurança do evento e do público presente.





Revista

Entre os itens com porte proibido estão:

Armas em geral;

Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

armas brancas;

armas brancas; Qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas), apontador a laser ou similares artefatos explosivos, fogos de artifício e similares;

Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira;

Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade;

Garrafas de vidro e latas

Mastros confeccionados com qualquer tipo de material de sustentação, bandeiras e cartazes;

Sprays e aerossóis;

Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo;

Também está proibido o uso de drones no espaço aéreo da Esplanada;

Além das intervenções no trânsito e das revistas, estão previstas ações de policiamento e reforço nos atendimentos de emergência e de delegacias específicas para registro de ocorrências.

As forças de segurança têm autonomia para incluir outros itens na relação até horas antes do evento oficial.