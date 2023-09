Kayky Brito faz tomografia e apresenta evolução

438

Stephany Brito chorou ao falar do estado do irmão, Kayky Brito, atropelado na manhã deste sábado (2/9) (foto: (Instagram stephanybrito/Reprodução))

O ator Kayky Brito , atropelado na madrugada do último domingo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro , apresentou sinais de melhora depois de ser submetido a novos exames de tomografia. Porém, segundo o hospital em que está internado, ele "permanece sedado e em ventilação mecânica" — destaca a nota divulgada.

Também ontem, em depoimento prestado à Polícia Civil, o ator e apresentador de tevê Bruno de Luca afirmou que só ficou sabendo que Kayky tinha sido vítima de um atropelamento um dia depois. Ele contou que viajou a São Paulo para assistir ao festival The Town e tentou falar com o amigo — foi aí que soube pela irmã de Kayky, a também atriz Stephany Brito, da internação em estado grave. Isso fez com que voltasse ao Rio.

Chama a atenção, porém, nos vídeos que estão circulando sobre o atropelamento de Kayky, que Bruno testemunhou o episódio. Em um deles, o apresentador chega a colocar as mão na cabeça ao presenciar o desastre. No depoimento, justificou que não sabia que a vítima era o amigo com quem estivera até segundos antes.

Bruno afirmou aos investigadores que os dois estavam na casa dele e, entre as conversas que tiveram, falaram sobre uma peça que queriam fazer juntos. Foi quando decidiram ir até um quiosque para beber, por volta das 22h.

Os dois seguiram no carro de Bruno, que ficou estacionado em frente ao quiosque, mas do outro lado das pistas da Avenida Lúcio Costa. Como tinha decidido que beberiam, segundo o apresentador, eles voltariam de carro de aplicativo.

Pouco antes da meia-noite, Bruno disse que Kayky se despediu e seguiu na direção do carro do apresentador — não soube dizer o que o amigo fora pegar. Segundos depois, afirmou que ouviu um barulho de impacto, mas não percebeu ter escutado o veículo envolvido no atropelamento frear.