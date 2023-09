Rapper Salvador da Rima é acusado de agressão contra a esposa

438

%uD83D%uDEA8FAMOSOS: Mariah, esposa de Salvador da Rima e irmã de MC Hariel, faz live expondo marido. pic.twitter.com/w7JPWZhgd6 %u2014 CHOQUEI (@choquei) September 6, 2023

A cantora Mariah Denaro fez uma live do Instagram em que acusou o marido, o rapper Salvador da Rima, de agressão. A jovem é irmã de MC Hariel. Na transmissão, Gabriel Salvador diz que a mulher o traiu. O vídeo circula nas redes sociais, e a maior parte dos internautas saiu em defesa da compositora.

Na live, Mariah filma Salvador, que carrega a filha do casal no colo, enquanto grita: “Coloca a mão em mim de novo”. Em seguida, o cantor a acusa de traição. “Para de me gravar. Você me traiu, c*****o, ainda quer ficar gravando live. Vai arrumar seus bagulhos, mano, você acha que a internet vai te defender?”, disse, com a filha nos braços.

Salvador da Rima e Mariah Denaro estão juntos desde o fim de 2021 (foto: Reprodução / Redes sociais)

Em meio à instabilidade, a live continua com Mariah pedindo para que Salvador deixe a filha. “Agora você não põe [a mão em mim], deixa a menina aqui. Deixa a menina! Está com a menina no colo. Cê é louco! Você é maior sem futuro". O rapper, já irritado, rebateu: "O que você está ganhando fazendo isso aí?".





A cantora negou a traição e ainda disse aos seus seguidores que o marido era uma mentira. "Estou te traindo é o c*****o! Esse cara é um monstro, e tudo que ele paga na internet é mentira", contou, descabelada. Após a confusão, os perfis no Instagram de Mariah e de Salvador foram removidos.

O cantor começou a carreira nas batalhas de rima, mesclando funk e rap. Ele viralizou com um vídeo em que faz improvisos dentro do metrô do Rio de Janeiro. Com 1,4 milhão de ouvintes mensais só no Spotify, Salvador conquistou vários fãs e já gravou parcerias com DJ Alok, MC Hariel, MC Davi e Ryan SP.

O relacionamento entre os dois teria começado no fim de 2021, quando os dois gravaram um clipe juntos. Mariah tem 400 mil ouvintes mensais nos streamings e lançou hits como ‘Boa menina’, em parceria com Kawe, e ‘2020’, com MC Hariel.







O irmão dela, inclusive, se posicionou nos stories após a confusão, com críticas ao cunhado, “Família, referente à minha irmã, ela já está a caminho de casa, ela tem a casa dela, tem o dinheiro dela, não depende nem de mim nem de ninguém para nada a não ser tratar ela bem. Todo mundo que tiver preocupado, ela já está no carro do meu motorista indo pra casa da minha mãe”, escreveu.

Hariel disse que Mariah está bem e que sempre defenderá a irmã. “Ela tem família que ama ela! Ela não é sozinha no mundo. Eu não quero e nunca quis saber da vida pessoal e sempre respeitei o relacionamento dela. Mas deixei bem claro, a todos companheiros que ela já teve, que não é bagunçado. Tudo isso vai ser resolvido!", publicou.