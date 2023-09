Golpe do 0800: Febraban alerta para mensagens enviadas por SMS

438

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta para um novo golpe. Segundo a entidade, os golpistas estão enviando mensagens de SMS ou em aplicativos de mensagem informando sobre uma transação suspeita de valor alto em uma compra no varejo. O cliente é orientado a entrar em contato com uma suposta central de atendimento para resolver a questão.





A Febraban alerta que o golpe usa técnicas para enganar a pessoa, fazendo com que ela dê informações confidenciais, como senhas e números de cartões, além de induzir a pessoa a fazer transações financeiras para o golpista.





Passo a passo





Na mensagem, o golpista usa o nome de alguma instituição financeira e diz que para confirmar, o cliente deve digitar o número 1. Caso desconheça a transação, o consumidor deve ligar para uma central de 0800.





Porém, como a compra é falsa, ao ligar para a suposta central de atendimento, o golpista diz que a transação está em análise, por isso ainda não aparece na fatura do cliente. Para resolver o assunto, o consumidor deve fazer uma transação para regularizar o problema. Ele ainda pede dados pessoais do cliente, como número de conta e senha, para cancelar a operação.





Outro artifício usado pelos golpistas é afirmar que as milhas ou pontos do cartão do cliente estão vencendo. Então, orientam o cliente a ligar para a falsa central telefônica, a fim de não perder a vantagem. Podem ainda passar um link de site falso que induzirá o cliente a fornecer dados bancários e pessoais. Também há casos de mensagens de falsos prêmios que induzem o consumidor a fazer uma ligação para o bandido.





"O cliente nunca deve fazer ligações para números de telefone (0800) recebidos através de SMS ou por outras mensagens. Se tiver alguma dúvida, o cliente deve ligar para os canais oficiais de seu banco ou para seu gerente", alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.





Volpini destaca que os bancos ligam para os clientes para confirmar transações suspeitas, mas nunca pedem dados como senhas, token e outros dados pessoais nestas ligações.





"Também nunca ligam e pedem para que clientes façam transferências ou Pix ou qualquer tipo de pagamento para supostamente regularizar problemas na conta. Os bancos nunca ligam para fazer um estorno de transação através de um telefonema. Desligue se pedirem para digitar senha ou qualquer dado em seu aparelho de telefone. Ao receber uma ligação suspeita, desligue e de outro telefone, ligue para os canais oficiais de seu banco", pontua.





Outra variante do golpe





Outra situação que vem sendo usada pelos criminosos é ligar para o cliente e dizer que sua conta está sendo fraudada por um colaborador do próprio banco. Para resolver o problema, é preciso transferir o valor para uma chave ou conta segura. Quando o cliente faz essa transferência, na verdade, está enviando dinheiro para a conta de um golpista.





Os bandidos chegam a orientar o consumidor que os bancos devem bloquear a transação e ligar para confirmar essa situação suspeita. Nessa ligação, ele precisa confirmar e dizer que está fazendo um investimento ou uma operação particular, confirmando que a transação deve ser feita. Qualquer um desses comportamentos é suspeito e sinal de golpe, alerta a Febraban.





No texto da mensagem aparece um número 0800, que seria uma central telefônica de banco ou da área de cartões de crédito. De acordo com a federação, os golpistas usam essa técnica para dar maior credibilidade para a mensagem.