Piloto morre depois de sofrer segundo acidente de avião

Em 2022, piloto ficou 13 dias desaparecido após avião cair também em Roraima (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um piloto de 38 anos, que sofreu um acidente aéreo no ano passado e passou 13 dias perdido na Floresta Amazônica, morreu após sofrer um segundo acidente, em Roraima. A informação foi confirmada neste domingo (3/9) pela Polícia Civil do estado.Otávio Augusto Munhoz da Silva estava desaparecido desde a última segunda-feira (28/8), depois de um acidente em uma região de mata, próximo ao município de Pacaraima, perto da fronteira com a Venezuela. O corpo foi localizado nessa sexta-feira (1/9).A Polícia Civil investiga a causa do acidente. O corpo foi transferido para o Instituto de Medicina Legal (IML) e liberado nesse sábado (2/9) aos familiares para o translado até Londrina, no Paraná, onde o piloto morava e será sepultado.Em setembro do ano passado, Otávio ficou 13 dias perdido em uma zona de mata na região yanomami, também em Roraima. O avião foi encontrado em pedaços em uma área de mata fechada. Dois passageiros morreram no acidente. O piloto foi encontrado por um homem depois de caminhar por dias em busca de ajuda.