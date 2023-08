Queda de pequeno avião em rua mata dez

436

Trânsito em avenida foi interrompido por causa do acidente (foto: Muhammad Lutfi / AFP)

Leia: Urso foge durante voo para Dubai e passageiros precisam deixar avião

Um pequeno avião caiu em uma rua na capital do estado de Selangor, no centro da Malásia, nesta quinta-feira (17), matando oito pessoas a bordo e outras duas que dirigiam seus veículos, informou o chefe da polícia local, Mohamad Iqbal Ibrahim."Por enquanto, posso dizer que pelo menos 10 pessoas morreram no acidente aéreo. Duas que passavam pelo local, uma de carro e outra de moto, também morreram, junto com as oito pessoas a bordo do avião", disse Mohamad Iqbal Ibrahim.Em um comunicado, a autoridade de aviação civil da Malásia disse que seis passageiros e dois tripulantes estavam a bordo da aeronave quando ela caiu.O acidente ocorreu nos arredores de Shah Alam, capital do estado de Selangor.O diretor da autoridade de aviação civil, Norazman Mahmud, anunciou a abertura de uma investigação sobre as causas do acidente.